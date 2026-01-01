  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن ترفض منح الرئيس عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخميس 17 سبتمبر 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترفض منح الرئيس عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



رام الله / سما /

رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع الأربعاء.

وفي السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن «الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام».

وأكد مصدر مطلع أن عباس مشمول بالقرار، ما يعني أنه لن يتمكن من التوجه إلى نيويورك للمشاركة شخصيًا في أعمال الجمعية العامة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت خطوة مماثلة العام الماضي، ما حال دون حضور عباس اجتماعات الجمعية العامة، واضطره إلى إلقاء كلمته عبر رابط فيديو. ومن المتوقع أن يواجه الجانب الفلسطيني هذا العام مسألة المشاركة عن بُعد مجددًا، في ظل بحث الأمم المتحدة آلية تسمح لعباس بالمشاركة افتراضيًا.

الأكثر قراءة اليوم

"أميركا ليست تابعة لإسرائيل".. فانس يطلق تصريحات غير مسبوقة بشأن نتنياهو

صور مسربة تكشف حجم الكارثة.. هجمات إيرانية دمّرت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

كاتس: الجيش الإسرائيلي مستعد لتدمير ما تبقى من غزة وتنفيذ خطة تهجير السكان إذا صدرت الأوامر

في اتصال مع "سما" : الصحفي الكبير زكريا التلمس يؤكد انه سيغادر غزة غداً للعلاج في مصر

الحوثيون دمروا مستقبل ايلات .. رئيس موانئ إسرائيل: هناك حاجة ماسة لإيجاد بدائل استراتيجية وجسور برية بدلًا عن باب المندب

هاكابي: أمريكا لم تدافع قط عن إسرائيل.. وحماس لم تسلّم بندقية واحدة منذ وقف إطلاق النار

هجوم إيراني على الأردن يستنزف الدفاعات الأمريكية.. عشرات صواريخ باتريوت وثاد أُطلقت للتصدي له

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف : إسرائيل تستعد لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة

الحوثيون دمروا مستقبل ايلات .. رئيس موانئ إسرائيل: هناك حاجة ماسة لإيجاد بدائل استراتيجية وجسور برية بدلًا عن باب المندب

غوتيريش: إسرائيل ترفض تطبيق خطة السلام بصيغتها الحالية.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

"أميركا ليست تابعة لإسرائيل".. فانس يطلق تصريحات غير مسبوقة بشأن نتنياهو

3f5f1e1e-be79-4658-923b-f82bc87a5004

محدث ..21 شهيدا وعشرات المفقودين والجرحى في انهيار عمارة سكنية تعرضت لقصف مسبق بمدينة غزة