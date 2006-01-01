  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تحركات انتقالية

خبر : الشباب يضم ماتياس ويعقد صفقات تبادلية مع النجمة والوحدة

الخميس 17 سبتمبر 2026 03:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشباب يضم ماتياس ويعقد صفقات تبادلية مع النجمة والوحدة



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع البرازيلي ريكاردو ماتياس، المولود عام 2006، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد من نادي الأهلي، وذلك في آخر أيام فترة التسجيلات الصيفية التي تنتهي الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

خاض ماتياس مع الأهلي في الموسم السابق 6 مباريات فقط بإجمالي 87 دقيقة، موزعة بين 3 مواجهات في دوري روشن السعودي و3 لقاءات في دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يسجل خلالها أهدافًا لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة. ويأمل الشباب أن توفر الإعارة للاعب الشاب فرصة أكبر للمشاركة المنتظمة والحصول على وقت ملعب.

يتمتع ماتياس بخلفية قوية في الكرة البرازيلية، إذ تدرج في فئات نادي إنترناسيونال السنية قبل صعوده للفريق الأول مطلع العام الماضي، حيث خاض 35 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا. وعلى الصعيد الدولي، توّج مع منتخب البرازيل للشباب ببطولة أميركا الجنوبية في فبراير/شباط 2025 بعد فوز البرازيل على الأرجنتين في النهائي.

إلى جانب ماتياس، ضم الشباب المدافع عبد الله هوساوي بالإعارة من نادي النجمة حتى نهاية الموسم. خاض هوساوي 26 مباراة مع النجمة في الموسم الماضي بإجمالي 2012 دقيقة، مما يشير إلى حضوره المنتظم في الفريق السابق.

كما وقّع الشباب عقدًا دائمًا مع المهاجم مراد خضري قادمًا من نادي الوحدة، بعقد يمتد لموسمي 2026-2027 و2027-2028.

في المقابل، أعار الشباب اللاعب مبارك الراجح إلى نادي النجمة حتى نهاية الموسم الحالي، بينما أنهى علاقته التعاقدية مع هشام آل دبيس بعد التوصل لتسوية مالية معه.

وتزامنت هذه التحركات مع اليوم الأخير من فترة النافذة الصيفية للانتقالات، حيث تسابقت الأندية السعودية منذ أيام لإنهاء صفقاتها قبل إغلاق باب التسجيلات رسميًا.

اقرأ أيضًا:

#نادي الشباب #ريكاردو ماتياس #الدوري السعودي #الانتقالات #كرة القدم السعودية #عبد الله هوساوي #مراد خضري #نادي الأهلي #الموسم الجديد

الأكثر قراءة اليوم

"أميركا ليست تابعة لإسرائيل".. فانس يطلق تصريحات غير مسبوقة بشأن نتنياهو

صور مسربة تكشف حجم الكارثة.. هجمات إيرانية دمّرت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

كاتس: الجيش الإسرائيلي مستعد لتدمير ما تبقى من غزة وتنفيذ خطة تهجير السكان إذا صدرت الأوامر

في اتصال مع "سما" : الصحفي الكبير زكريا التلمس يؤكد انه سيغادر غزة غداً للعلاج في مصر

الحوثيون دمروا مستقبل ايلات .. رئيس موانئ إسرائيل: هناك حاجة ماسة لإيجاد بدائل استراتيجية وجسور برية بدلًا عن باب المندب

هاكابي: أمريكا لم تدافع قط عن إسرائيل.. وحماس لم تسلّم بندقية واحدة منذ وقف إطلاق النار

هجوم إيراني على الأردن يستنزف الدفاعات الأمريكية.. عشرات صواريخ باتريوت وثاد أُطلقت للتصدي له

الأخبار الرئيسية

الحوثيون دمروا مستقبل ايلات .. رئيس موانئ إسرائيل: هناك حاجة ماسة لإيجاد بدائل استراتيجية وجسور برية بدلًا عن باب المندب

غوتيريش: إسرائيل ترفض تطبيق خطة السلام بصيغتها الحالية.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

"أميركا ليست تابعة لإسرائيل".. فانس يطلق تصريحات غير مسبوقة بشأن نتنياهو

3f5f1e1e-be79-4658-923b-f82bc87a5004

محدث ..21 شهيدا وعشرات المفقودين والجرحى في انهيار عمارة سكنية تعرضت لقصف مسبق بمدينة غزة

مسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن الحوثيين في مسقط بوساطة عُمانية