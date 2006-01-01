الشباب يضم ماتياس ويعقد صفقات تبادلية مع النجمة والوحدة

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع البرازيلي ريكاردو ماتياس، المولود عام 2006، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد من نادي الأهلي، وذلك في آخر أيام فترة التسجيلات الصيفية التي تنتهي الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

خاض ماتياس مع الأهلي في الموسم السابق 6 مباريات فقط بإجمالي 87 دقيقة، موزعة بين 3 مواجهات في دوري روشن السعودي و3 لقاءات في دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يسجل خلالها أهدافًا لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة. ويأمل الشباب أن توفر الإعارة للاعب الشاب فرصة أكبر للمشاركة المنتظمة والحصول على وقت ملعب.

يتمتع ماتياس بخلفية قوية في الكرة البرازيلية، إذ تدرج في فئات نادي إنترناسيونال السنية قبل صعوده للفريق الأول مطلع العام الماضي، حيث خاض 35 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا. وعلى الصعيد الدولي، توّج مع منتخب البرازيل للشباب ببطولة أميركا الجنوبية في فبراير/شباط 2025 بعد فوز البرازيل على الأرجنتين في النهائي.

إلى جانب ماتياس، ضم الشباب المدافع عبد الله هوساوي بالإعارة من نادي النجمة حتى نهاية الموسم. خاض هوساوي 26 مباراة مع النجمة في الموسم الماضي بإجمالي 2012 دقيقة، مما يشير إلى حضوره المنتظم في الفريق السابق.

كما وقّع الشباب عقدًا دائمًا مع المهاجم مراد خضري قادمًا من نادي الوحدة، بعقد يمتد لموسمي 2026-2027 و2027-2028.

في المقابل، أعار الشباب اللاعب مبارك الراجح إلى نادي النجمة حتى نهاية الموسم الحالي، بينما أنهى علاقته التعاقدية مع هشام آل دبيس بعد التوصل لتسوية مالية معه.

وتزامنت هذه التحركات مع اليوم الأخير من فترة النافذة الصيفية للانتقالات، حيث تسابقت الأندية السعودية منذ أيام لإنهاء صفقاتها قبل إغلاق باب التسجيلات رسميًا.

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