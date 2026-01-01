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الدوري الإنجليزي

خبر : آرسنال يقلب تأخره ويسحق تشيلسي بثنائية في ديربي لندن

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يقلب تأخره ويسحق تشيلسي بثنائية في ديربي لندن



وكالات /سما/

لندن/سما- حقق فريق آرسنال انتصاراً مهماً على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1 أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل انطلاقته المثالية هذا الموسم.

بدأ تشيلسي المباراة بقوة، وسجل مورغان روجرز هدفاً مبكراً في الدقيقة الثانية، لكن آرسنال رد سريعاً عبر كاي هافرتز الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 25. أضاف مارتين أوديغارد النرويجي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 50، ليختم فريقه المباراة بتفوق استحق.

برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، تصدر آرسنال الترتيب بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، الذي يمتلك النقاط نفسها. في المقابل، توقف رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع، بعد تكبده خسارته الأولى في البطولة.

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي: "الخسارة مؤلمة لأن الهزيمة يجب أن تكون كذلك. كانت مباراة حماسية جداً مليئة بالتقلبات، وأتيحت لنا فرص لا سيما في الشوط الأول."

أضاف ألونسو في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": "بعد تسجيلنا الهدف، اضطررنا للدفاع بشكل مفرط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وكنا نعاني قليلاً لاستعادة السيطرة. كان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع الهدف الثاني الذي استقبلناه مبكراً."

أشار المدرب الإسباني الذي يخوض موسمه الأول مع تشيلسي إلى أن الفريق يحتاج لتحسين إدارة التفوق العددي على الجانب الأيمن والتعامل بفاعلية أكثر مع الكرات الثابتة. وقال: "هذه هي المباراة الثالثة، وستكون رحلة طويلة وشاقة. يجب الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمنافسة بأفضل شكل."

جاءت هذه الخسارة بعد انطلاقة قوية لتشيلسي في الموسم، حيث فاز 3-2 على فولهام في الجولة الأولى، ثم انتصر 4-3 على برايتون في الجولة الثانية.

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