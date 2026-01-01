مخاوف على حياة فلسطينية مفقودة في القدس وعائلتها تطالب بإشراك الشاباك

القدس المحتلة/سما/

تتواصل عمليات البحث عن فاطمة الرجبي، البالغة من العمر 61 عاما، من سكان القدس، بعد فقدان آثارها منذ ظهر يوم الأحد، وسط تصاعد المخاوف على حياتها ومطالب عائلتها بتوسيع عمليات البحث وإشراك جهات إضافية.

وشارك مئات المتطوعين، بينهم عدد كبير من سكان القدس، خلال ساعات الليل بين الثلاثاء والأربعاء في عمليات البحث عن الرجبي، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن بحوزتها توثيقا لها أثناء خروجها من منزلها.

وكان مسؤول في الشرطة قد قال أمس إن "هناك خطرا فوريا على حياة المفقودة"، بينما نفذت قوات كبيرة من الشرطة ومتطوعون عمليات بحث واسعة في مناطق مفتوحة قرب "مبسرت تسيون".

وبحسب الشرطة، توجد مؤشرات على أن خلفية اختفاء الرجبي قد تكون جنائية.

وانتقد نجل المفقودة بشدة تعامل الشرطة مع القضية، وقال إن عمليات البحث الجدية عن والدته بدأت متأخرة.

وأضاف: "في اليوم الأول لم يتعاملوا مع الأمر. فقط أمس بدأوا فعليا بالبحث، وشعرنا بأن الشرطة تقوم بشيء لمجرد القول: ها نحن نبحث أيضا".

وتابع: "لو كانت امرأة يهودية، لكانوا تحركوا وعثروا عليها خلال الساعات الأولى من اختفائها. توجهنا إلى مركز الشرطة وقدمنا كل ما هو مطلوب، لكننا لم نشعر بالحساسية والإلحاح اللذين كنا نتوقعهما".

وقال نجلها إن والدته تبلغ 61 عاما، وإنها اختفت ظهر الأحد، فيما حل يوم الأربعاء دون العثور عليها، مضيفا: "لو كانت يهودية، لكانت المروحيات قد أقلعت، ولتم إشراك جميع الجهات، بما فيها الشاباك، للعثور عليها في تلك الساعات. نحن نطلب إشراك الشاباك في القضية".

من جانبه، نفى قائد مركز شرطة الاحتلال في القدس المقدم شالوم كوهين، ادعاءات عائلة المفقودة بأن الشرطة تأخرت في بدء عمليات البحث، وقال إن التحقيق يجري بشكل مكثف منذ لحظة تلقي البلاغ يوم الأحد.

وقال كوهين: "يجري التحقيق منذ لحظة تلقي البلاغ، وعلى عدة مسارات بالتوازي. نركز على عمليات بحث واسعة عن المفقودة، من بينها في منطقة أبو غوش، وفقا للمؤشرات التي وردت، وفي الوقت نفسه نواصل إجراءات تحقيق إضافية".

وأضاف: "هذه واحدة من تحقيقات المفقودين التي بُذلت فيها أكبر الجهود واستخدمت فيها وسائل تكنولوجية عديدة. تعاملنا مع الملف بشكل كامل منذ اللحظة الأولى، ولا توجد وسيلة تكنولوجية يمكن تشغيلها ولم يتم تشغيلها في إطار التحقيق".

وردا على ادعاء العائلة بأن أصل المفقودة أثر في طريقة التعامل مع القضية، قال كوهين: "عملنا منذ اللحظة الأولى، ولا علاقة لأصل المفقودة بذلك. أعتقد أنه كلما تقدم التحقيق وأصبح بإمكاننا نشر تفاصيل إضافية، سيكون بالإمكان عرض حجم الإجراءات التي نُفذت".