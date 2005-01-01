سلطات الاحتلال تبلغ عائلة الأسير الشاب معتز الأطرش باستشهاده

رام الله/سما/

أبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة الأسير معتز نظام الأطرش (أبو سنينة) من مدينة الخليل، بوفاته داخل أحد السجون الإسرائيلية، من دون تقديم تفاصيل حول ملابسات الوفاة أو ظروفها، في حين أكدت العائلة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات الفلسطينية المختصة.

وأفادت العائلة بأن شرطة الاحتلال في مستوطنة كريات أربع استدعت والد الأسير، وأبلغته خلال اللقاء بوفاة نجله، كما طلبت منه التوقيع على مستندات تتيح نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير".

وفي المقابل، أعرب أفراد العائلة عن استغرابهم من هذا البلاغ، مشيرين إلى أن أسيراً من الخليل أُفرج عنه الثلاثاء وكان يقيم مع معتز في الغرفة نفسها داخل سجن "عوفر"، وأكد لهم أن الأخير كان يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أية مؤشرات مقلقة.

وقال شقيق الأسير إن معتز اعتُقل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وخضع للاعتقال الإداري، وكان من المقرر أن يُكمل فترة الاعتقال الإداري الثانية في السابع من أكتوبر المقبل. وأضاف أن شقيقه من مواليد عام 2005 ويبلغ من العمر 21 عاماً.

وحتى الآن، لم تصدر مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بما فيها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما أبلغت به سلطات الاحتلال للعائلة.

وفي سياق متصل، تشير معطيات مؤسسات الأسرى إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 91 أسيراً جرى توثيق استشهادهم، وذلك بعد إعلان الاحتلال الشهر الماضي استشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب (36 عاماً) من قطاع غزة، والذي توفي في سبتمبر/أيلول 2024 بعد إخفاء مصيره لفترة طويلة.

وبحسب الإحصائيات الفلسطينية، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 إلى 328 أسيراً، بينهم 91 أسيراً استشهدوا منذ اندلاع الحرب على غزة.

وتوضح البيانات أن 53 من بين الأسرى الشهداء منذ بدء الحرب هم من أبناء قطاع غزة، فيما لا يزال مصير عشرات المعتقلين من القطاع مجهولاً في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تتحدث عنها المؤسسات الحقوقية.

كما ارتفع عدد جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال إلى 99 جثماناً، وفقاً للمعطيات الموثقة قبل الحرب وخلالها.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى مطلع أغسطس/آب 2026، نحو 9400 أسير ومعتقل، وسط استمرار حملات الاعتقال وتصاعد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز.