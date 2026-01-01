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مسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن الحوثيين في مسقط بوساطة عُمانية

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن الحوثيين في مسقط بوساطة عُمانية



وكالات /سما/

أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاءً مع ممثلين عن جماعة الحوثي في سلطنة عُمان مطلع الأسبوع الجاري، في خطوة جاءت بعد أيام من سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على شريط ساحلي استراتيجي على البحر الأحمر خلال هجوم واسع النطاق، اعتُبر ضربة للقوات المدعومة من السعودية.

وبحسب ثلاثة من المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن الاجتماع لم يُعلن عنه رسميًا، وعُقد داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العُمانية مسقط. كما أكد مصدران أن السلطات العُمانية ساهمت في ترتيب اللقاء، مستفيدة من دورها التقليدي كوسيط في عدد من ملفات المنطقة.

المصدر: وكالة رويترز.

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