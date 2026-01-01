في اتصال مع وكالة "سما" : الصحفي الكبير زكريا التلمس يؤكد انه سيغادر غزة غداً للعلاج في مصر

غزة /سما/

يغادر الزميل الصحفي الكبير زكريا التلمس، غداً، إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال رحلة العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وسط دعوات واسعة من زملائه وأصدقائه ومحبيه بأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل ويعود إلى وطنه وأسرته معافى.

ويُعد التلمس من أبرز الشخصيات الصحفية والوطنية الفلسطينية، إذ يُعرف بدوره الريادي في العمل النقابي والإعلامي، وكان من مؤسسي نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كما ساهم في تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية، وكان له حضور بارز في الدفاع عن قضايا الصحفيين وتعزيز دور الإعلام الوطني الفلسطيني على مدار عقود.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة سما الإخبارية، أكد التلمس أنه سيغادر غداً إلى القاهرة لتلقي العلاج، معرباً عن بالغ شكره وامتنانه لكل من وقف إلى جانبه خلال محنته الصحية، ولكل من ساهم في إبراز قضيته ومساندته على المستويين الإنساني والإعلامي.

وقال التلمس إن حجم التضامن الذي لمسه من زملائه الصحفيين والإعلاميين ومن الشخصيات الوطنية والأصدقاء كان له أثر كبير في التخفيف من معاناته، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي بُذلت لمساعدته ودعم رحلته العلاجية.

وعُرف التلمس بمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء، حيث شغل مواقع إعلامية ونقابية مختلفة وأسهم في تدريب أجيال من الصحفيين، وظل من المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق العاملين في قطاع الإعلام.

وتتواصل الدعوات من الأسرة الصحفية الفلسطينية ومن مختلف الأوساط الوطنية والشعبية بأن تتكلل رحلته العلاجية بالنجاح، وأن يعود قريباً إلى أرض الوطن وهو يتمتع بموفور الصحة والعافية.

وأسرة وكالة سما تتمنى للزميل الكبير زكريا التلمس الشفاء العاجل، وأن يكلل الله رحلته العلاجية بالنجاح ويعود سالماً معافى إلى أهله ومحبيه.