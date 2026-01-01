إنزال جوي لقوات خاصة في يطا.. "شاييت 13" يدخل على خط التصعيد في الضفة

القدس المحتلة/سما/

في ظل تصاعد المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بدأت وحدة الكوماندوز البحري «شاييت 13» المشاركة في عمليات عسكرية بالضفة، بما في ذلك استهداف ما تصفه إسرائيل بـ«الأهداف عالية القيمة» في بؤر التوتر.

وبحسب موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي، تساهم الوحدة في الجهود العسكرية بالضفة، وسط توقعات بمشاركة مزيد من الوحدات الخاصة في عمليات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى إحباط ما تصفه بـ«الإرهاب»، في وقت حذرت فيه المؤسسة الأمنية من أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية وقابلة للتصعيد بسبب اعتداءات المستوطنين .

وشملت التحركات العسكرية، وفق المعلومات المتداولة، عمليات إنزال جوي لقوات خاصة في بلدة يطا جنوب الخليل، في إطار تكثيف النشاط العسكري في مناطق الضفة، ولا سيما البؤر التي تشهد توترا واحتكاكات متزايدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر خلال الأيام الماضية من أن تصاعد حوادث الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين الناجم عن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

وفي أعقاب سلسلة من تقييمات الوضع، وصف الجيش الإسرائيلي الأوضاع في الضفة بأنها «قابلة للانفجار»، معلناً عن تعزيز قواته في محيط المستوطنات والطرق الرئيسية بنحو 26 كتيبة ضمن نطاق القيادة المركزية، بينها تسع سرايا قتالية، بهدف تعزيز الانتشار والسيطرة الميدانية والاستعداد لسيناريوهات تصعيد محتملة.