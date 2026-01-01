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جرافات الاحتلال تهدم تجمع المحاريق في ديربلوط غرب سلفيت

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تهدم تجمع المحاريق في ديربلوط غرب سلفيت



سلفيت /سما/

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم تجمع المحاريق الواقع في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة ديربلوط، غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية ديربلوط جهاد القاسم، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين اقتحمت المنطقة الشمالية الغربية من البلدة، وشرعت بهدم وإزالة التجمع السكني التابع لعائلة ياسر المحاريق وأشقائه، والذي يقطنه ست عائلات، نحو 35 مواطناً.

وأوضح أن العائلات تقيم في التجمع منذ أكثر من 20 عاماً، فيما شملت عمليات الهدم غرفاً سكنية ومعيشية، وخياماً وبركسات ومنشآت ومرافق تابعة للتجمع، ما أدى إلى تضرر وإخلاء مساكن الأهالي وممتلكاتهم.

وأشار القاسم إلى أن عملية الهدم تأتي في ظل تصعيد متواصل في المنطقة الشمالية الغربية من ديربلوط، حيث تشهد أراضي المواطنين منذ فترة أعمال تجريف واسعة، واقتلاع وقطع أعداد من أشجار الزيتون المعمرة، في اعتداءات تهدد الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين.

وتتعرض المناطق الغربية من بلدة ديربلوط لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل تجريف الأراضي الزراعية والاعتداء على ممتلكات المواطنين واقتلاع الأشجار، وسط مخاوف من استمرار عمليات الاستيلاء على مساحات جديدة من أراضي البلدة.

ويُذكر أن بلدة ديربلوط تشهد خلال الفترة الحالية واحدة من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني في المنطقة، حيث جرى الاستيلاء والسيطرة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة الشمالية الغربية من البلدة.

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