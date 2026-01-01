كاتس: الجيش الإسرائيلي مستعد لتدمير ما تبقى من غزة وتنفيذ خطة تهجير السكان إذا صدرت الأوامر

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش مستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا تلقى الضوء الأخضر من المستوى السياسي، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة استهداف ما تبقى من بنية حركة حماس.

وأضاف كاتس، في تصريحات أثارت تفاعلات واسعة، أن القوات الإسرائيلية قادرة على تنفيذ خطط عسكرية تهدف إلى القضاء على الحركة بشكل كامل، إلى جانب تطبيق خطط تتعلق بإخراج سكان قطاع غزة من المنطقة في حال صدور القرارات اللازمة بذلك.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الجدل الدولي بشأن مستقبل القطاع، وسط تحذيرات منظمات حقوقية وأممية من تداعيات أي خطوات تستهدف تهجير السكان أو توسيع العمليات العسكرية، لما قد يترتب عليها من آثار إنسانية واسعة.

وتعكس تصريحات كاتس تمسك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الضغط العسكري على غزة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة في القطاع.