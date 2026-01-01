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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز "إف-15"

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز "إف-15"



القدس المحتلة / سما /

قال الحوثيون في اليمن صباح اليوم، الأربعاء، إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز "إف-15"، متهمين الرياض بشن المئات من الغارات على المناطق التي يسيطرون عليها.

وجاء في منشور للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن قواته تمكنت "من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع ’إف-15’، أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

واتهم سريع السعودية بشن 450 غارة جوية.

ورفض اتهامات السعودية للحوثيين باستهداف مدينة مكة المكرمة. وقال إن الهجمات تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية.

ومن جانبها، أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأميركيين بـ"إعادة النظر في السفر" إلى المملكة، بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى في ظل هجمات الحوثيين.

وحذر بيان السفارة من "خطر استهداف المصالح الأميركية بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ومن الصراع المسلح، والإرهاب، وقرارات منع السفر، والقوانين المحلية المتعلقة بالنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا "لا تسافروا إلى الحدود مع اليمن بسبب التهديد الإرهابي".

وعاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووسّع الحوثيون الأسبوع الماضي عقب هجوم سريع وواسع النطاق، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا مرورا بقناة السويس الحيوية لمصر.

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