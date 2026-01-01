ضغوط لوقف التصعيد.. تصويت جديد بمجلس النواب الأمريكي بشأن الحرب على إيران

وكالات /سما/

صوّت مجلس النواب الأمريكي ليلة أمس (الأربعاء) لصالح قرار يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب الأمريكية على إيران.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتخذ فيها المجلس مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار الصراع في تصدّر المشهد السياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

تمت الموافقة على الإجراء بدعم سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب، أي بزيادة ثلاثة أعضاء عن دعم الحزب السابق له.

ووصف الديمقراطيون التصويت بأنه أهم جهد يبذلونه حتى الآن لتحدي سياسات ترامب الحربية، لا سيما مع اقتراب الكونغرس من التصويتات النهائية قبل الانتخابات.

لم يُصدر قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب تعليمات رسمية لأعضائهم بشأن كيفية التصويت. في المقابل، سبق لترامب أن انتقد علنًا الجمهوريين الذين يعارضون موقفه من الحرب، مما يُشير إلى الأهمية التي يوليها للدعم البرلماني.

في يونيو، قدم المشرعون محاولة أخرى للحد من سلطة الإدارة، لكن الاقتراح فشل في نهاية المطاف بعد أن دفع ضغط من البيت الأبيض أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى تغيير تصويته.

في يوليو/تموز، أقرّ مجلس النواب قرارًا غير ملزم يدعو ترامب إلى وقف العمل العسكري ضد إيران. وقد تمّ تمرير القرار بأغلبية 214 صوتًا مقابل 208، بانضمام أربعة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين. وفي وقت لاحق، رفض مجلس الشيوخ قرارًا مشتركًا منفصلًا بتصويت إجرائي بنتيجة 47 صوتًا مقابل 49.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سيتمكنون من حشد الدعم الكافي لمحاولة أخرى لتقديم الاقتراح، ولكن من المتوقع أن يحاولوا القيام بذلك مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.