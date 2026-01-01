هجوم إيراني على الأردن يستنزف الدفاعات الأمريكية.. عشرات صواريخ باتريوت وثاد أُطلقت للتصدي له

وكالات /سما/

أفاد مسؤولون أمريكيون وإقليميون بأن الجيش الأمريكي استخدم أعدادًا كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي خلال التصدي لهجوم صاروخي إيراني استهدف الأردن الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها القوات الأمريكية في المنطقة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، أطلقت القوات الأمريكية ما بين 60 و70 صاروخًا اعتراضيًا من منظومة "باتريوت" لمواجهة نحو 20 صاروخًا باليستيًا، إلى جانب أكثر من 12 صاروخًا من منظومة "ثاد" المتخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن كمية الذخائر المستخدمة خلال هذا الهجوم توازي تقريبًا ما كانت الولايات المتحدة تستهلكه خلال أسبوع كامل في مراحل أخرى من المواجهة العسكرية، ما يبرز كثافة الهجوم وحجم الموارد التي تطلبها التصدي له.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انطلاق مناورات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية على الأراضي الأمريكية في ولاية كولورادو، بمشاركة أكثر من 200 عسكري. وتركز التدريبات على تعزيز جاهزية القوات في مجالي مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أن التعاون العسكري بين واشنطن وعمان يشهد تطورًا مستمرًا، مشددًا على متانة الشراكة العسكرية بين الجانبين وأهمية التدريبات المشتركة في تعزيز القدرات الدفاعية.