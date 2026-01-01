سفير إسرائيل في الامارات يزعم : الكويت قد تنضم لاتفاقيات التطبيع خلال ستة أشهر

القدس المحتلة / سما /

صرح سفير إسرائيل لدى الإمارات ، يوسي شيلي ، أمس الثلاثاء بأن الكويت قد تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم في غضون ستة أشهر. وجاءت هذه التصريحات بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتوقيع الاتفاقيات.

وقال شيلي إن هناك إمكانية لتحقيق تقدم سياسي كبير من جانب الكويت، على الرغم من أنه لم يحدد طبيعة الاتصالات الجارية بشأن هذه القضية أو المرحلة التي وصلت إليها.

كما أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعميق التعاون الإقليمي.

يُعدّ تصريح شيلي لافتًا للنظر بشكل خاص في ظل الموقف الكويتي التقليدي، الذي امتنع حتى الآن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعلى عكس بعض دول الخليج الأخرى، تمتلك الكويت برلمانًا ذا ثقل سياسي كبير، وقد شهدت لسنوات معارضة شديدة لإقامة علاقات مع إسرائيل.