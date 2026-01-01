  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سفير إسرائيل في الامارات يزعم : الكويت قد تنضم لاتفاقيات التطبيع خلال ستة أشهر

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيل في الامارات يزعم : الكويت قد تنضم لاتفاقيات التطبيع خلال ستة أشهر



القدس المحتلة / سما /

صرح سفير إسرائيل لدى الإمارات ، يوسي شيلي ، أمس الثلاثاء بأن الكويت قد تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم في غضون ستة أشهر. وجاءت هذه التصريحات بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتوقيع الاتفاقيات.

وقال شيلي إن هناك إمكانية لتحقيق تقدم سياسي كبير من جانب الكويت، على الرغم من أنه لم يحدد طبيعة الاتصالات الجارية بشأن هذه القضية أو المرحلة التي وصلت إليها.

كما أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعميق التعاون الإقليمي.

يُعدّ تصريح شيلي لافتًا للنظر بشكل خاص في ظل الموقف الكويتي التقليدي، الذي امتنع حتى الآن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعلى عكس بعض دول الخليج الأخرى، تمتلك الكويت برلمانًا ذا ثقل سياسي كبير، وقد شهدت لسنوات معارضة شديدة لإقامة علاقات مع إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

ضابط رفيع في الشاباك: ميليشيات إسرائيل في غزة متورطة في النهب والجريمة.. ومصيرها لن يختلف عن "روابط القرى"

"واللا" العبري : اسرائيل تستعد لاحتلال الضفة الغربية ..

من وراء استهداف خط النفط السعودي؟ بغداد تتهم أوكرانيا وإسرائيل وتكشف هدفاً خطيراً

تدمير 50 طائرة..البنتاغون : خسائر فادحة للقواعد الأمريكية في الخليج جراء الضربات الايرانية

7 شهداء وعشرات الإصابات في يوم دموي جديد بغزة

"تنازل لله" : مبادرة فلسطينية تشطب 65 مليون شيكل من ديون المتعثرين

مفكر أميركي بارز : ترامب يتوهم هزيمة إيران.. والخليج يتجه لتحالف أمني جديد يضم طهران بعيداً عن إسرائيل

الأخبار الرئيسية

0ed4cb8b-8fe6-4ca9-a2cd-d7523a2fb308

11 شهيدا واكثر من100 مفقود في انهيار عمارة سكنية تعرضت لقصف مسبق بمدينة غزة

IMG_6832

صور مسربة تكشف حجم الكارثة.. هجمات إيرانية دمّرت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

85b4a424-130d-434f-93d5-a816bcb6c3b1

قائد لواء رفح.. نتنياهو يعلن مقتل نائل أبو عبيد ويؤكد: حماس لن تبقى في غزة

خلف الكواليس.. إسرائيل تدعم السعودية سراً في مواجهة الحوثييين

مصادر غربية : اجتماع أمني رفيع بين إسرائيل ودول عربية