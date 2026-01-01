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صور مسربة تكشف حجم الكارثة.. هجمات إيرانية دمّرت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور مسربة تكشف حجم الكارثة.. هجمات إيرانية دمّرت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط



وكالات / سما/

كشفت صور حديثة، نُشرت للمرة الأولى، حجم الأضرار التي تعرضت لها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من القواعد المنتشرة بالشرق الأوسط، إثر هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى إيران.

وبحسب التقرير، حصلت جهة إعلامية أمريكية على هذه الصور من جنود لا يزالون في الخدمة، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب القيود المفروضة على التواصل مع وسائل الإعلام.

وأظهرت الصور دمارًا واسعًا طال منشآت عسكرية ومساكن للجنود داخل قواعد أمريكية، إلى جانب أضرار مباشرة لحقت بطائرات ومعدات عسكرية. ومن بين أبرز المشاهد، تعرض طائرة إنذار مبكر من طراز "بوينغ إي-3 سينتينل" لأضرار جسيمة في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، حيث بدا الذيل منفصلًا عن جسم الطائرة.

كما كشفت صور أخرى من القاعدة ذاتها عن تضرر مبانٍ ومرافق سكنية بشكل كبير، رغم وجود تحصينات وجدران دفاعية كانت تُستخدم للحماية من الهجمات التقليدية، إلا أنها بدت غير قادرة على التصدي للضربات الجوية الحديثة.

وامتدت آثار الهجمات إلى مواقع عسكرية أخرى، بينها معسكر بيرينغ في الكويت، الذي يُعد مركزًا مهمًا لتجمع القوات البرية والمركبات المدرعة والطائرات العسكرية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية إلى خسائر كبيرة في المعدات العسكرية بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار دولار، شملت قرابة 60 طائرة. كما أوضح التقرير أن قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة تعرضت لهجمات خلال المواجهة العسكرية مع إيران.

ونقل التقرير عن أحد الجنود قوله إن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية يفوق ما يتم الإعلان عنه للرأي العام، معتبرًا أن الهجمات كشفت ثغرات واضحة في قدرة تلك القواعد على التصدي للضربات المتكررة.

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