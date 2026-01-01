الولايات المتحدة تحث مواطنيها على عدم السفر إلى السعودية

وكالات / سما/

حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، محذرةً من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران، والحوادث الإرهابية، وتداعيات الحرب في المنطقة، والاعتقالات بسبب النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حُدد مستوى التحذير من السفر عند المستوى الثالث، "إعادة النظر في السفر"، بينما حُدد مستوى التحذير من السفر إلى المنطقة الحدودية مع اليمن عند أعلى مستوى، وهو المستوى الرابع، "عدم السفر".

وأكدت الولايات المتحدة، أن مواطنين اعتُقلوا في السعودية بسبب منشورات قديمة، ومشاركات، وحتى إعجابات اعتُبرت ناقدة للحكومة، حتى وإن نُشرت خارج البلاد.

ووفقًا لوزارة الخارجية، فقد أدت الإدانات المتعلقة بالنشاط على الإنترنت في بعض الحالات إلى أحكام بالسجن تصل إلى 45 عامًا.