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مسؤول: أمريكا تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول: أمريكا تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول أمريكي مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، ستشمل عشرات الآلاف ‌من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها ألفي رطل.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه ليتسنى له الحديث عن الأمر، أن الصفقة المزمعة تشمل 20 ألف قنبلة من طراز إم.كيه 84 و20 ألف قنبلة من طراز بي.إل.يو-117، مشيرا إلى أن لجانا معنية بالإشراف على صفقات السلاح الكبرى في الكونغرس أُبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية.

وتراجع التأييد الشعبي الأمريكي لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في عام 2023، لا سيما بين مؤيدي الحزب الديمقراطي. وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو/ حزيران أن 48 بالمئة من الناخبين و66 بالمئة من الديمقراطيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط، بارتفاع عن النسب المسجلة عند طرح السؤال لأول مرة في عام 2017، والتي بلغت 16 بالمئة و20 بالمئة على الترتيب.

واستخدمت إسرائيل القنابل التي يبلغ وزن كل ‌منها ألفي رطل بانتظام في غزة وكذلك في لبنان، مما أثار انتقادات من خبراء حقوق الإنسان.

وأسفرت الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ‌عن 73 ألف شهيد. وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى ‌أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

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