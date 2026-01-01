فانس: الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماماً في غضون شهرين

القدس المحتلة / سما /

​صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لصحيفة نيويورك بوست بأن الصراع الأميركي مع إيران سيدخل "مرحلة مختلفة تماماً في غضون بضعة أشهر". وقال فانس، خلال مقابلة أُجريت على متن الطائرة "إير فورس 2" يوم الاثنين، إن "النظام الإيراني سيواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي للطاقة عالميا إلى أكثر بكثير من 50% من مستواها الطبيعي".

وأضاف فانس: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس (دونالد ترامب) محق في قوله إن هذا الأمر سيدخل مرحلة مختلفة تماماً في غضون شهرين. وهو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فهو الشخص الذي يحدد... متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي". وأردف: "أتفهم بالتأكيد وجود شيء من نفاد الصبر لدى الشعب الأميركي، ولكن جوهر ما يحدث حالياً هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في عمليات هجومية؛ فنحن ببساطة لا نقوم بذلك".

وأوضح فانس أن الحرب على إيران تمر بمرحلتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى قد انتهت، وتمثلت في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وتدمير القدرات العسكرية التقليدية، وتقويض قدرة إيران على وفرض نفوذها خارج حدودها. وأضاف: "وتتمثل المرحلة الثانية في ضمان عدم قدرتهم (الإيرانيين) على إعادة بناء قدراتهم، والعمل في أعقاب ذلك على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي"، لافتا إلى أن "الحرب ستنتهي فور انتهاء الانتخابات؛ لأنهم (الإيرانيين) لن يتمكنوا من الصمود لفترة أطول".

وأول أمس الاثنين، قال ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، في إشارة إلى انفراجة دبلوماسية محتملة مع اتساع نطاق المواجهات في أنحاء المنطقة وتهديده إمدادات النفط العالمية. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إيران الفاشلة تريد إبرام اتفاق، وبسرعة وبشدة. سأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط، وهو مفهوم نحن منفتحون عليه".

وكتب في منشور لاحق أن "النفط يتدفق عبر مضيق هرمز"، مهدداً الدول التي لم تقدم أي مساعدة لبلاده "بأنه سيتعين عليها وستؤدي مقابلاً للولايات المتحدة الأميركية" عما وصفه بـ"المواجهة الاحتيالية حالما تنتهي". وتابع: "نفعل ذلك من أجل الآخرين أكثر مما نفعله لأجل أنفسنا، وهو ما دأبنا عليه لأجيال"، بحسب زعمه.