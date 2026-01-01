طقس صيفي مستقر وتقلبات طفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

رام الله / سما /

تتواصل الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، وسط استقرار نسبي في درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها السنوية، مع تفاوتات طفيفة بين يوم وآخر. ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة مساءً لتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خصوصًا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

اليوم الأربعاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويسود طقس صيفي عادي، حار نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. وفي ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

الخميس: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية دون تغير يذكر، ويستمر الطقس صيفيًا عاديًا، حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، فيما تسود أجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات المساء والليل.

الجمعة: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها السنوية. ويكون الطقس صيفيًا عاديًا وحارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال مساءً، وتصبح لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

السبت: يستمر الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة، ويسود طقس معتدل نسبيًا خلال ساعات النهار والظهيرة. وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة نسبيًا في وقت لاحق من الليل.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس صيفي في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية. وفي ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء منعشة إلى باردة نسبيًا في مختلف المناطق.

الإثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار. وتكون الأجواء معتدلة نسبيًا في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة جدًا في مناطق الأغوار. وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء منعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تعود إلى معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، وتشتد الحرارة خلال فترة الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة مجددًا وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وبصورة عامة، تبقى الأجواء خلال الفترة المقبلة ضمن النمط الصيفي المعتاد، مع تقلبات طفيفة في درجات الحرارة، واعتدال ملحوظ خلال ساعات الليل، لا سيما في المناطق الجبلية.