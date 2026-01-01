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الضفة : اقتحامات إسرائيلية و اعتداءات للمستوطنين

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة : اقتحامات إسرائيلية و اعتداءات للمستوطنين



غزة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية، بالتزامن مع تنفيذ إنزال جوي لجنود في المنطقة، فيما أحرق مستوطنون مسكنًا وغرفة زراعية وكتبوا شعارات عنصرية في قرية التوانة بمسافر يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، طفلاً وشابا، خلال اقتحامها مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يزن مراد صالح غيث (15 عاما)، والفتى محمد عصام فتحي الرجبي (18 عاما)، بعد احتجازهما لأكثر من أربع ساعات في شارع الأخوة بالمنطقة الجنوبية من الخليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة خاصة بالمحال التجارية والمنازل في المنطقة.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدات وقرى محيطة بها، بمشاركة مدرعات وقوات مشاة، وسط انتشار عسكري في عدة أحياء ومناطق، وإطلاق قنابل صوتية خلال اقتحام بلاطة البلد.

وتزامنت التطورات مع اعتداءات للمستوطنين في جنوب يطا، شملت نقل معدات لتوسيع بؤرة استيطانية، واقتحام مسكن وقطع وإحراق كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمنازل في واد الرخيم.

كما أفادت مصادر محلية بانتشار مستوطنين قرب مساكن الفلسطينيين في منطقة نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية، دون أن تتضح على الفور تفاصيل إضافية بشأن الحادثة.

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