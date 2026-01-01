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8 شهداء واكثر من 60 مفقود في انهيار عمارة سكنية تعرضت لقصف مسبق بمدينة غزة

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء واكثر من 60 مفقود في انهيار عمارة سكنية تعرضت لقصف مسبق بمدينة غزة



غزة / سما /

تتواصل في مدينة غزة أعمال البحث عن مفقودين أسفل بناية سكنية انهارت فجر اليوم الاربعاء بمدينة غزة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني حتى السابعة صباحا من انتشال 8 شهداء و١٤ جريحا. وقال الدفاع المدني في بيان له ان طواقمه بالتعاون مع طواقم البلدية منذ ساعات منتصف الليل تحاول انقاذ مواطنين عالقين تحت أنقاض عمارة (السعادة) المكونة من 6 طوابق في منطقة الصناعة غربي مدينة غزة، بعد أن انهارت على ساكنيها النازحين وعلى الخيام المجاورة.

وقال الدفاع المدني ان نحو ٦٠ شخصا ببن مصاب ومفقود جراء ذلك.

وتعرض غرب غزة لعشرات الغارات الاسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين.

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