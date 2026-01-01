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في جلسة مغلقة.. رئيس أركان إسرائيل يبلغ نتنياهو: حماس هُزمت والمعركة انتهت

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في جلسة مغلقة.. رئيس أركان إسرائيل يبلغ نتنياهو: حماس هُزمت والمعركة انتهت



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس خلال جلسة مغلقة أن حركة حماس تعرضت لهزيمة عسكرية، معتبرًا أن المواجهة معها قد حُسمت ميدانيًا.

وجاءت هذه التصريحات خلال إحاطة أمنية عقدت مطلع الشهر الجاري على هامش زيارة ميدانية لقيادة الجيش في قطاع غزة، حيث جرى استعراض تقييمات استخباراتية بشأن واقع الحركة ومستوى نشاطها الحالي.

وخلال النقاش، أشار مسؤول في الاستخبارات العسكرية إلى وجود مؤشرات تدل على سعي حماس لاستعادة نفوذها وإعادة تثبيت سيطرتها، محذرًا من أنها لا تزال تمثل تهديدًا أمنيًا رغم الضربات التي تعرضت لها.

وفي المقابل، رأى زمير أن هذه التقديرات تعكس نوايا الحركة أكثر مما تعكس قدراتها الفعلية، مؤكدًا أن حماس فقدت الكثير من إمكاناتها العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف بنيتها التحتية ومستودعاتها وقياداتها، مشيرًا إلى أن عدم ردها على العمليات الأخيرة يعد، من وجهة نظره، دليلًا على تراجع قدرتها على المواجهة.

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