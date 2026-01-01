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قائد لواء رفح.. نتنياهو يعلن مقتل نائل أبو عبيد ويؤكد: حماس لن تبقى في غزة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد لواء رفح.. نتنياهو يعلن مقتل نائل أبو عبيد ويؤكد: حماس لن تبقى في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية استهدفت قائد لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك بعد أيام من الإعلان عن مقتل قائد لواء خان يونس وعدد من كبار قادة الحركة.

وأكد نتنياهو أن العملية أسفرت عن مقتل قائد لواء رفح، مشددًا على أن إسرائيل تواصل عملياتها ضد البنية العسكرية للحركة، وأضاف أن "حماس لن تبقى في غزة".

وفي المقابل، أفادت مصادر محلية باستشهاد نائل أبو عبيد، المعروف بـ"أبو عطية"، قائد لواء رفح، إثر عملية اغتيال استهدفته جنوبي قطاع غزة.

وتأتي العملية في سياق التصعيد العسكري المستمر في القطاع، وسط تواصل الغارات والاستهدافات الإسرائيلية لمناطق مختلفة من غزة.

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