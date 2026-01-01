الاحتلال يزعم اغتيال قائد لواء رفح بكتائب القسام..7 شهداء وعشرات الإصابات في يوم دموي جديد بغزة

غزة /سما/

منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، شهد قطاع غزة تصعيدًا ميدانيًا جديدًا تمثل في عشرات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي جنوب القطاع، أدى استهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس إلى استشهاد شخصين، من بينهما طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، وإصابة 14 آخرين.

وزعم جيش الاحتلال انه هاجم قائد لواء رفح في حماس مساء اليوم في منطقة خانيونس .

كما تعرضت مناطق شمال غربي غزة وحي الشيخ رضوان لإطلاق نار كثيف وقصف استهدف منازل سكنية، فيما أسفر استهداف موقع غرب مدينة غزة عن استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى وقوع إصابات أخرى جراء غارات متفرقة في محيط المدينة.

وفي وسط القطاع، سُجلت إصابات جراء إطلاق النار والقصف في النصيرات والزوايدة والبريج، بينما تواصلت عمليات الاستهداف المدفعي والجوي لمناطق عدة في دير البلح ومحيطها.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، إثر استهداف تجمع لمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما توفي رجل مسن متأثرًا بإصابته نتيجة إطلاق نار استهدف مخيمًا للنازحين في منطقة جباليا، حيث سُجلت أيضًا إصابات أخرى جراء إطلاق النار العشوائي.

كذلك أُعلن عن استشهاد مواطن متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في قصف سابق جنوب غربي مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق متفرقة من المدينة.

وشهدت مناطق شرق خانيونس وشمال شرقي القطاع ووسطه قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار متواصلًا، إلى جانب استهدافات بحرية لشواطئ النصيرات وإطلاق قنابل إنارة في عدة مناطق، دون الإبلاغ عن إصابات في بعض الحوادث.

وتتواصل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الحصار والأوضاع الإنسانية المتدهورة، وسط تكرار حوادث إطلاق النار والقصف التي تؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وتزيد من هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار القائم.