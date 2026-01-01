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نتنياهو يغيّر مسار طائرته في نيويورك خشية احتجاجات أو تحرك من حاكم المدينة ممداني

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يغيّر مسار طائرته في نيويورك خشية احتجاجات أو تحرك من حاكم المدينة ممداني



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم هبوط طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «جناح صهيون» في مطار جون إف كينيدي (JFK) خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، يأتي القرار على خلفية مخاوف أمنية من احتمال عدم السماح للطائرة بالبقاء على أرض المطار طوال فترة زيارة نتنياهو، وهي امتياز كان مخصصاً في السابق لقادة إسرائيل وإيران.

ومن المقرر، وفق الخطة الحالية، أن تهبط الطائرة في مطار نيوارك ليبرتي بولاية نيوجيرسي، أو في مطار عسكري قريب، بما يسمح ببقاء «جناح صهيون» على الأرض طوال فترة إقامة نتنياهو في نيويورك.

ويصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل، فيما من المقرر أن يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، أي التاسعة مساءً بتوقيت إسرائيل.

وتأتي الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ عزز جهاز الخدمة السرية الأميركي مشاركته في تأمين نتنياهو، على أن ترافقه عناصر الأمن منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته الولايات المتحدة.

كما يتوقع أن تشهد الزيارة احتجاجات أمام الفندق الذي سيقيم فيه نتنياهو وكذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة، في حين تستعد الجالية اليهودية لتنظيم مظاهرات مؤيدة له.

وأشار التقرير إلى أن عمدة نيويورك زوهـران ممداني كان قد أعلن سابقاً أنه سيعتقل نتنياهو، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح، لكنه يشجع في الوقت ذاته على تنظيم احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولفت التقرير إلى أن شرطة نيويورك ستشارك في تأمين زيارة نتنياهو رغم مواقف ممداني.

ومن المتوقع أن يغادر نتنياهو الولايات المتحدة مساء الخميس، في محاولة للوصول إلى إسرائيل قبل بدء عطلة عيد العرش (سوكوت).

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