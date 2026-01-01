مصادر غربية : اجتماع أمني رفيع بين إسرائيل ودول عربية

وكالات/سما/

كشفت القناة 12 العبرية وموقع اكسيوس الاميركي عن عقد اجتماع أمني وسياسي سري ضم مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإسرائيل وعدداً من الدول العربية، وذلك في لقاء جرى بعيداً عن الأضواء وتحت إجراءات أمنية مشددة في جبال ألمانيا.

وبحسب التقارير، ترأس الاجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، وشارك فيه مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من إسرائيل بينهم رئيس الأركان زامير وعدد من دول المنطقة.

وشملت اللقاءات دولاً عربية ترتبط بإسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام، إلى جانب دول عربية أخرى لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وفق ما أورده التقرير.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الاجتماع اتخذ طابعاً إقليمياً واسعاً، مع مشاركة مسؤولين من أعلى المستويات الأمنية، فيما بقيت تفاصيل المحادثات والمواضيع التي نوقشت خلف أبواب مغلقة.

ولم تُكشف، وفق المعلومات المتاحة في التقرير، تفاصيل دقيقة بشأن الملفات التي تناولها الاجتماع أو طبيعة التفاهمات التي جرت بين المشاركين، في ظل التكتم الشديد الذي أحاط باللقاء.

ويأتي الكشف عن الاجتماع في وقت تتزايد فيه الاتصالات والتنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول في المنطقة، فيما يعكس حضور دول عربية من خارج إطار اتفاقيات أبراهام، بحسب التقرير، اتساع نطاق الاتصالات الأمنية الإقليمية بعيداً عن القنوات الدبلوماسية العلنية.

وشارك في اللقاء، إلى جانب زامير وكوبر، رؤساء أركان جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر، في اجتماع وصف بأنه من أبرز اللقاءات العسكرية الإقليمية المغلقة خلال الفترة الأخيرة.