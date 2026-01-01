  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصادر غربية : اجتماع أمني رفيع بين إسرائيل ودول عربية

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر غربية : اجتماع أمني رفيع بين إسرائيل ودول عربية



وكالات/سما/

كشفت القناة 12 العبرية وموقع اكسيوس الاميركي عن عقد اجتماع أمني وسياسي سري ضم مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإسرائيل وعدداً من الدول العربية، وذلك في لقاء جرى بعيداً عن الأضواء وتحت إجراءات أمنية مشددة في جبال ألمانيا.

وبحسب التقارير، ترأس الاجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، وشارك فيه مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من إسرائيل بينهم رئيس الأركان زامير وعدد من دول المنطقة.

وشملت اللقاءات دولاً عربية ترتبط بإسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام، إلى جانب دول عربية أخرى لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وفق ما أورده التقرير.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الاجتماع اتخذ طابعاً إقليمياً واسعاً، مع مشاركة مسؤولين من أعلى المستويات الأمنية، فيما بقيت تفاصيل المحادثات والمواضيع التي نوقشت خلف أبواب مغلقة.

ولم تُكشف، وفق المعلومات المتاحة في التقرير، تفاصيل دقيقة بشأن الملفات التي تناولها الاجتماع أو طبيعة التفاهمات التي جرت بين المشاركين، في ظل التكتم الشديد الذي أحاط باللقاء.

ويأتي الكشف عن الاجتماع في وقت تتزايد فيه الاتصالات والتنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول في المنطقة، فيما يعكس حضور دول عربية من خارج إطار اتفاقيات أبراهام، بحسب التقرير، اتساع نطاق الاتصالات الأمنية الإقليمية بعيداً عن القنوات الدبلوماسية العلنية.

وشارك في اللقاء، إلى جانب زامير وكوبر، رؤساء أركان جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر، في اجتماع وصف بأنه من أبرز اللقاءات العسكرية الإقليمية المغلقة خلال الفترة الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد أحمد البطش مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شمال غزة

ضابط رفيع في الشاباك: ميليشيات إسرائيل في غزة متورطة في النهب والجريمة.. ومصيرها لن يختلف عن "روابط القرى"

من وراء استهداف خط النفط السعودي؟ بغداد تتهم أوكرانيا وإسرائيل وتكشف هدفاً خطيراً

"واللا" العبري : اسرائيل تستعد لاحتلال الضفة الغربية ..

تدمير 50 طائرة..البنتاغون : خسائر فادحة للقواعد الأمريكية في الخليج جراء الضربات الايرانية

"تنازل لله" : مبادرة فلسطينية تشطب 65 مليون شيكل من ديون المتعثرين

مفكر أميركي بارز : ترامب يتوهم هزيمة إيران.. والخليج يتجه لتحالف أمني جديد يضم طهران بعيداً عن إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم اغتيال قائد لواء رفح بكتائب القسام..7 شهداء وعشرات الإصابات في يوم دموي جديد بغزة

خلف الكواليس.. إسرائيل تدعم السعودية سراً في مواجهة الحوثييين

ضابط رفيع في الشاباك: ميليشيات إسرائيل في غزة متورطة في النهب والجريمة.. ومصيرها لن يختلف عن "روابط القرى"

IMG_6817

مفكر أميركي بارز : ترامب يتوهم هزيمة إيران.. والخليج يتجه لتحالف أمني جديد يضم طهران بعيداً عن إسرائيل

"واللا" العبري : اسرائيل تستعد لاحتلال الضفة الغربية ..