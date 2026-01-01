أربعة شهداء وإصابات في قصف اسرائيلي لقطاع غزة منذ صباح اليوم

وكالات / سما/

شهد قطاع غزة، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من القطاع، وسط استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في عدة محاور.

وفي أبرز التطورات، استشهد شاب وطفل وأصيب آخرون جراء استهداف مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما استشهد مواطن متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها في قصف سابق استهدف محيط دوار الـ17 جنوب غربي المدينة.

وفي شمال القطاع، استشهد رجل مسن من منطقة جباليا بعد إصابته بإطلاق نار استهدف محيط مخيم للنازحين، فيما سُجلت إصابات أخرى في المنطقة ذاتها.

كما أُصيب عدد من المواطنين إثر غارة جوية استهدفت محيط شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

وشهدت مناطق شمال شرقي وجنوبي خان يونس، وبيت لاهيا، وشرق جباليا، وشرق المغازي، عمليات إطلاق نار وقصف متقطع، أسفرت عن إصابات وأضرار في عدد من المواقع.

وفي وسط القطاع، تعرضت شواطئ النصيرات لإطلاق قذائف ونيران من البحر دون الإبلاغ عن إصابات، فيما أطلقت طائرات مروحية نيراناً مكثفة شرقي مخيم البريج. كما أُطلقت قنابل إنارة في محيط مخيم النصيرات خلال ساعات الفجر.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة، وما يرافقها من تداعيات إنسانية وأمنية متواصلة على السكان المدنيين.