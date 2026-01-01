تدمير 50 طائرة..البنتاغون : خسائر فادحة للقواعد الأمريكية في الخليج جراء الضربات الايرانية

وكالات /سما/

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المنشآت والمواقع الأمريكية في أربع دول خليجية تعرضت لأضرار تُقدَّر بنحو 184 مليون دولار نتيجة الضربات العسكرية الإيرانية.

وأوضح التقرير، الذي جاء في 44 صفحة، أن البعثات الأمريكية في العراق والكويت والسعودية والإمارات تكبدت خسائر متفاوتة، حيث سجّل العراق النصيب الأكبر بأضرار تجاوزت 157 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر في الكويت أكثر من 14 مليون دولار، وفي السعودية نحو 11.5 مليون دولار، بينما قُدرت الأضرار التي لحقت بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات بنحو 125 ألف دولار. كما أشار التقرير إلى أن المواقع الأمريكية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم مرتبط بإيران.

وبيّن التقرير أن أكثر من 50 طائرة أمريكية تعرضت للتدمير أو الأضرار منذ اندلاع الحرب، من بينها أربع مقاتلات من طراز F-15E، وسبع طائرات تزويد بالوقود KC-135، وأربع مروحيات AH-6، إضافة إلى ما لا يقل عن 30 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9.

ومنذ إطلاق إيران عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير، استهدفت القوات الإيرانية عدداً من القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، كما تسببت الهجمات، بحسب التقرير، بأضرار كبيرة طالت مواقع دبلوماسية واستخباراتية أمريكية في المنطقة.

وقدّر البنتاغون الكلفة الإجمالية للحرب خلال الفترة من 28 فبراير إلى 29 يونيو بنحو 33.4 مليار دولار، من دون احتساب نفقات إعادة إعمار وإصلاح البنى التحتية المتضررة.

وفي يوليو الماضي، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أعضاء مجلس الشيوخ بأن التكلفة التقديرية للحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار، وهو رقم اعتبره بعض الخبراء أقل من الواقع الفعلي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تكبدت حتى الثاني من يونيو نفقات تُقدر بـ113 مليون دولار مرتبطة بالحرب، محذرة من أن هذه التكاليف مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات تقييم الأضرار.

ورغم أن بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قللوا في مناسبات سابقة من حجم الأضرار التي سببتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية للمنشآت العسكرية الأمريكية، فإن مسؤولين آخرين قدموا تقييماً أكثر صراحة.

وفي هذا الإطار، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هونغ كاو، تعليقاً على الأضرار التي لحقت بمنشأة الدعم البحري الأمريكية في البحرين، مقر الأسطول الخامس والقيادة البحرية المركزية الأمريكية: "لقد تعرضت البحرين لدمار واسع النطاق".