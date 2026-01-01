مداهمات واعتقالات إسرائيلية واعتداءات للمستوطنين في الضفة

رام الله / سما/

شهدت عدة مناطق في الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 ، تصعيدًا "إسرائيليًا" واعتقالات واقتحامات واسعة ، واعتداءات للمستوطنين وإخلاء عائلة قسرًا في يطا.

حيث أقدم مستوطنون، صباح اليوم، على قطع وإحراق كابل الكهرباء المغذي لمنطقة واد الرخيم جنوب مدينة يطا قرب الخليل في الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.

وفي منطقة حوارة شرق يطا، أجبرت قوات الاحتلال المواطن عيسى مسعف وعائلته على إخلاء مسكنهم ومغادرته، وذلك للمرة الثانية خلال أيام، بعد أن كانت قد طردتهم من المكان قبل يومين.

وجاء الإخلاء عقب محاولات مستوطنين السيطرة على المسكن خلال الأيام الماضية، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل.

وتشمل الاعتداءات استهداف ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وقطع الخدمات الأساسية، إلى جانب محاولات الاستيلاء على الأراضي والمساكن، في سياق ضغوط متواصلة تهدف إلى دفع السكان إلى مغادرة أراضيهم.

قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة كفر ثلث جنوب شرق المحافظة.

وفي قلقيلية بالضفة الغربية، اقتحمت القوات المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت حيّي النقار وشريم، واعتقلت أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، وهم صالح أبو صالح، وأسامة صبري، وياسر حماد، إضافة إلى الشاب محمود سليم.

وفي كفر ثلث، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بعد مداهمة وتفتيش عدد من المنازل، وهم محمد ومحمود ماهر شواهنة، وعبد اللطيف شواهنة، وخالد جهاد عودة.

طوباس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابًا من بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية، عقب مداهمة منزل عائلته.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليمان يوسف غنام، بعد اقتحام منزل ذويه وتفتيشه في البلدة.