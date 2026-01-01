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ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب والفضة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب والفضة



رام الله /سما/

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية اليوم الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.07 دولار أو 1%، لتصل إلى 105.68 دولارات للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.3%، ما يعادل 1.34 دولار، مسجلةً 101.39 دولار للبرميل.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب، بتعاملات أمس، متأثرة بتوقعات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة.

 

وانخفض سعر الذهب بمقدار 58.30 دولارًا، بما نسبته 1.33%، ليصل إلى 4316.50 دولارًا للأوقية تسليم أكتوبر، بينما تراجعت أسعار الفضة بمقدار 0.938 دولار، أو 1.45%، لتسجل 63.745 دولارًا للأوقية تسليم أكتوبر.

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