جيش الاحتلال يوصي القيادة السياسية بتجنب شن هجوم ضد الحوثيين

القدس المحتلة / سما /

أوصى الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية بتجنب شن هجوم استباقي ضد الحوثيين في اليمن، والقيام بأي أعمال من شأنها أن تضع إسرائيل في طليعة الصراع العسكري ضدهم.

وكشفت صحيفة هآرتس بأن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأيام الأخيرة نقاشات لتقييم تداعيات سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب، وخلصت التوصية العسكرية إلى أن إسرائيل لا ينبغي أن تبادر في المرحلة الحالية إلى شن هجوم مباشر ضد الحوثيين.

وبحسب الصحيفة، يفضل الجيش التركيز على التحرك السياسي والدبلوماسي، وبناء ائتلاف دولي وإقليمي للتعامل مع التهديد الحوثي، بدلاً من فتح جبهة عسكرية جديدة بشكل مباشر.

وتأتي التوصية في أعقاب التطور الاستراتيجي المتمثل في تمكن الحوثيين من بسط سيطرتهم على مواقع قريبة من المضيق، بينها جزيرة بريم (ميون) ومدينة ذوباب، ما يمنحهم قدرة أكبر على تهديد حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.