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استمرار الأجواء الحارة وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الأجواء الحارة وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يستمر الطقس، اليوم الثلاثاء، حارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، وأكثر حرارة في السهول والمناطق الساحلية، فيما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وتسود أجواء منعشة في المناطق الجبلية ولطيفة نسبيًا في باقي المناطق.

ويطرأ، يوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، مع أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تكون الأجواء لطيفة ومنعشة مساءً وليلاً، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر يوم الخميس، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، مع استمرار الأجواء الصيفية العادية والحارة نسبيًا إلى الحارة نهارًا، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات المساء والليل.

ويُتوقع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة، مع بقائها حول معدلاتها السنوية، ويستمر الطقس صيفيًا عاديًا وحارًا نسبيًا إلى حار خلال الظهيرة. وفي ساعات المساء والليل، تسود أجواء منعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

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