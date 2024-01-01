السعودية تستنجد بلندن للمساعدة ضد الحوثيين وبريطانيا تدرس

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع بوليتيكو مساء الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يدرس سلسلة من الطلبات السعودية للحصول على مساعدة عسكرية ودبلوماسية في الحملة ضد الحوثيين.

ويدرس آندي بورنهام ما إذا كان سيساعد المملكة العربية السعودية في الهجمات المضادة التي يشنها الحوثيون في اليمن، وسط مخاوف في بريطانيا بشأن الأضرار الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن تصاعد الصراع.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، وافقت بريطانيا على إرسال مستشارين عسكريين إلى السعودية. إلا أن الرياض تسعى أيضًا إلى الحصول على دعم عملياتي أوسع لوقف تقدم الحوثيين على طول الساحل الغربي لليمن، باتجاه مضيق باب المندب.

كما يسعى السعوديون إلى الحصول على مساعدة في حماية منشآتهم النفطية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

من جهة أخرى، يخشى بورنهام أن يُنظر إلى التدخل العسكري البريطاني المكثف على أنه دعم لحرب ترامب ضد إيران، في وقت، بحسب التقرير، يعارض فيه الرأي العام البريطاني الحرب بشكل كبير.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنها ستعمل مع شركائها لدعم الاستقرار الإقليمي، رافضا تقديم أي تفاصيل. ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

يُمثل القتال أحد أولى المعضلات الكبرى في السياسة الخارجية والاقتصاد التي واجهها بورنهام منذ توليه رئاسة الوزراء في يوليو/تموز.

وتحرص بريطانيا على عدم الانجرار إلى صراع آخر في الشرق الأوسط، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم تأييدها حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.

ومع ذلك، تُشكل الأزمة تحديات خطيرة أمام السياسة الاقتصادية البريطانية قبيل إعداد أول ميزانية لإدارته الشهر المقبل.

وأدى تقدم الحوثيين في الأيام الأخيرة، وتوقف خط أنابيب النفط التابع لهم من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها في أعقاب الهجمات ، إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالي 110 دولارات للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى خنق طريق كان أساسياً لتجاوز مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية.

أفاد مسؤولون أن برنهام نصحوه بأنه إذا سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب، فسيكون لذلك تأثير "كارثي" على الشحن الدولي وسيزيد من حدة الضربة التي تتلقاها الاقتصاد العالمي، من خلال ارتفاع أسعار النفط والتضخم، وذلك وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها وتحدثت عن مناقشات مغلقة.

يخشى المسؤولون البريطانيون أن يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أسابيع قبل أن يعود خط أنابيب الغاز بين الشرق والغرب، وهو أهم حل للمملكة العربية السعودية منذ الحرب الإيرانية التي أدت إلى توقف معظم الصادرات عبر مضيق هرمز، إلى الخدمة.

ولا يُعد رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي يتلقى طلبات دعم من السعودية، إذ ذكر موقع أكسيوس أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل هاتفياً بالرئيس ترامب الأسبوع الماضي وحثه على مهاجمة الحوثيين، مع أن واشنطن امتنعت حتى الآن عن المشاركة في القتال باستثناء إرسال مستشارين عسكريين.

وأجرى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لمناقشة هجمات الحوثيين.

وقال ميليباند في بيان نُشر على موقع X: "لقد أوضحتُ أن المملكة المتحدة تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً".

في عام 2024، وفي عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك ، شنّ الجيش البريطاني هجمات على أهداف الحوثيين في اليمن ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر. وقد أيّد كير ستارمر ، زعيم حزب العمال المعارض آنذاك، هذه الضربات.

وبعد توليه رئاسة الوزراء، نشر ستارمر لاحقًا قوات عسكرية في السعودية، وفي مارس من العام نفسه، تم دمج منظومة الدفاع الجوي البريطانية "سكاي سايبر"، التي تشمل رادارات ووحدة تحكم وقاذفات صواريخ، في المملكة.