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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البيرة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البيرة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر (54 عامًا)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة فجر اليوم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة جابر بجروح خطيرة، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقًا.

ويرفع استشهاد جابر حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 شهيد منذ مطلع العام الجاري، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل يشمل الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات والعمليات العسكرية، وما يرافقها من مواجهات.

اعتقال 8 فلسطينيين في قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة كفر ثلث جنوب شرق المحافظة.

وفي قلقيلية بالضفة الغربية، اقتحمت القوات المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت حيّي النقار وشريم، واعتقلت أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، وهم صالح أبو صالح، وأسامة صبري، وياسر حماد، إضافة إلى الشاب محمود سليم.

وفي كفر ثلث، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بعد مداهمة وتفتيش عدد من المنازل، وهم محمد ومحمود ماهر شواهنة، وعبد اللطيف شواهنة، وخالد جهاد عودة.

اعتقال شاب خلال اقتحام عقابا شمال طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابًا من بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية، عقب مداهمة منزل عائلته.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليمان يوسف غنام، بعد اقتحام منزل ذويه وتفتيشه في البلدة.

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