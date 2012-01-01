استشهاد أحمد البطش مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شمال غزة

غزة /سما:

استشهد أحمد البطش (أبو أسامة)، مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام، مساء الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع بالقرب من سوبر ماركت الباشا في منطقة الصفطاوي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين والضحايا.

وأكدت مصادر طبية وصول جثمان الشهيد أحمد البطش إلى مستشفى الشفاء برفقة عدد من المصابين الذين أُصيبوا في القصف. وأشارت مصادر محلية إلى أن البطش كان يشغل منصب مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

بعد 14 عاماً من فقدان أفراد من عائلته

ويأتي استشهاد أحمد البطش بعد نحو 14 عاماً من استشهاد والدته وابنه وأخيه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012، في امتداد لمسيرة عائلة البطش التي فقدت عدداً من أفرادها على مدار السنوات الماضية.

أحدث حصيلة للحرب على غزة

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,786 شهيداً و174,771 مصاباً. كما بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1,372 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 4,659 مصاباً، إضافة إلى 831 حالة انتشال سُجلت خلال الفترة نفسها.