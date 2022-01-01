استطلاع جديد يقلب المشهد السياسي في إسرائيل.. آيزنكوت يتصدر ونتنياهو يتراجع

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع رأي جديد نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن استمرار تصدر حزب «يشار!» بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت للمشهد الانتخابي، إذ حافظ الحزب على قوته عند 24 مقعداً في الكنيست، ليبقى في صدارة الأحزاب الإسرائيلية في حال جرت الانتخابات اليوم.

في المقابل، تراجع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليستقر عند 20 مقعداً، محتلاً المرتبة الثانية.

وجاء حزب «معاً» بقيادة نفتالي بينيت في المركز الثالث، محافظاً على رصيده البالغ 12 مقعداً دون تغيير.

ناخبو الليكود يعيدون تقييم مرحلة ما قبل 7 أكتوبر

وتناول الاستطلاع أيضاً موقف أنصار الليكود الذين صوتوا للحزب في انتخابات عام 2022، وسألهم عن مدى تأثير أداء نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وطريقة تعامله مع التحذيرات الأمنية التي سبقته على خياراتهم الانتخابية المقبلة.

وأظهرت النتائج أن 41% من ناخبي الليكود يرون أن تلك المرحلة ستؤثر على قرارهم في الانتخابات القادمة، بينما أكد 46% أن أدائهم الانتخابي لن يتأثر بهذه القضية.

مكاسب لليبرمان وبن غفير وسموتريتش

وأظهر الاستطلاع صعود عدد من أحزاب اليمين، حيث ارتفع تمثيل كل من حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير إلى 8 مقاعد لكل منهما، بعد إضافة مقعد جديد لكل حزب.

كما سجل حزب «الصهيونية الدينية» بزعامة بتسلئيل سموتريتش تقدماً طفيفاً، مرتفعاً إلى 6 مقاعد مقارنة بـ5 مقاعد في الاستطلاع السابق.

في المقابل، خسر حزب «الديمقراطيون» بقيادة يائير غولان مقعداً واحداً ليستقر عند 8 مقاعد، بينما تراجع حزب «يهودوت هتوراه» إلى 7 مقاعد بعد التغييرات التي شهدتها قائمته خلال الأسبوع الماضي.

تعادل سياسي يعقد تشكيل الحكومة

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نجاح حزبي «حزب جنود الاحتياط – الاقتصادي» و**«عمّك إسرائيل»** في تجاوز نسبة الحسم لن يغير كثيراً من المشهد العام، إذ ستبقى الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان في حالة تعادل عند 52 مقعداً لكل معسكر.

ويعني هذا السيناريو أن أياً من المعسكرين لن يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده، ما يبقي أزمة تشكيل الائتلافات قائمة ويعزز احتمالات استمرار حالة الجمود السياسي.

انقسام حول مآلات الانتخابات المقبلة

وأظهر الاستطلاع انقساماً واضحاً بين الإسرائيليين بشأن قدرة الانتخابات المقبلة على حسم المشهد السياسي.

فقد اعتبر 39% من المشاركين أن الانتخابات ستفرز أغلبية واضحة قادرة على تشكيل حكومة، بينما توقع 29% أن تقود النتائج إلى جولة انتخابية جديدة بسبب استمرار الانقسام السياسي.

أما في حال فشل الانتخابات في إنتاج أغلبية حاكمة، فقد أبدى 36% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم للذهاب إلى انتخابات جديدة، مقابل 27% فضلوا تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما رأى 21% أن الحل قد يكون عبر حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف أو من داخله.