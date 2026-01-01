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مستوطنون يقتحمون برقا ويواصلون توسيع بؤرة شرق رام الله

الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون برقا ويواصلون توسيع بؤرة شرق رام الله



رام الله /سما/

اقتحم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الاثنين، قرية برقا، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الشرقية من القرية، وحاولت سرقة مواش.

وتشهد قرية برقا والقرى والبلدات المحيطة بها اعتداءات متكررة من المستوطنين، في ظل تصاعد أعمال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي في المنطقة.

وفي السياق، واصل مستوطنون توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على تل العاصور، شرق رام الله، من خلال أعمال تجريف وإقامة منشآت جديدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون 2030 اعتداء خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، منها 1402 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و628 اعتداء نفذها المستوطنون، تركزت في محافظات: نابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، وجنين، والقدس.

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