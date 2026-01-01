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الراصد الجوي : انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة نهاية الأسبوع في فلسطين

الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة نهاية الأسبوع في فلسطين



رام الله /سما/

يستمر الطقس خلال الأيام المقبلة دافئا قليلا مقارنة بالمعدل المعتاد لهذا الوقت من العام، قبل أن يطرأ تغير تدريجي مع نهاية الأسبوع، يترافق مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمالية هطول أمطار خفيفة.

ويكون الطقس، غدا الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، وتكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها المعتاد لهذه الفترة.

وتستمر الأجواء على هذا النحو يومي الأربعاء والخميس، مع طقس غائم جزئيا إلى صاف، دون تغير ملحوظ، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من المعدل المعتاد لهذا الموسم.

ويطرأ التغيير يوم الجمعة، حيث يكون الطقس غائما جزئيا، وتنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها المعتادة.

وتتواصل الأجواء المائلة إلى الاعتدال يوم السبت، مع طقس غائم جزئيا وانخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، فيما يحتمل خلال ساعات الصباح هطول أمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد.

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