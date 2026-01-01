نتنياهو: سنواصل تدمير مواقع حزب الله في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة إن إسرائيل ستواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم نتنياهو: "لقد حققنا انتصارا هائلا آخر على حزب الله. دمرنا معقله الإرهابي الكبير في تلال الشقيف وعلي الطاهر".

وأضاف: "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنية التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية داخل لبنان. وسنواصل إزالة أي تهديد عن إسرائيل".

وفيما يتعلق بأعداء إسرائيل، كرر نتنياهو تهديده قائلا: "إذا لم تكونوا قد استوعبتم الدرس حتى الآن، وقررتم مهاجمتنا مرة أخرى، فستتلقون ضربات أشد قسوة. لا يزال أمامنا عمل ننجزه، وبمساعدة الله سننجزه".