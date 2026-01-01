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فانس: حوار مباشر بين واشنطن والحوثيين وسط تصاعد التوترات في اليمن

الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فانس: حوار مباشر بين واشنطن والحوثيين وسط تصاعد التوترات في اليمن



وكالات /سما/

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع ميليشيا الحوثي بشأن التطورات الأخيرة والوضع سريع التغيّر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب هذه التطورات لضمان مصالحها وتواكب ما يحصل في اليمن والسعودية.

وقال فانس: "نشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر ونتابع الوضع من كثب". 

ويوم الجمعة، قال مسؤول حكومي يمني، إن الحوثيين سيطروا على جزيرة بريم والمعروفة محلياً باسم "ميون"، واستكملوا بذلك السيطرة على مضيق باب المندب.

وبحسب مصادر حكومية يمنية، تمكن الحوثيون من السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، فيما تحدثت مصادر تابعة للجماعة عن السيطرة على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، بعد انسحاب تشكيلات عسكرية حكومية منها.

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