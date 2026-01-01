سلسلة غارات تستهدف خيام النازحين في غزة وخان يونس وتوقع إصابات بينها حالات خطيرة

غزة /سما/

افادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، باصابة 10 مواطنين بينهم نساء وأطفال، بعضهم بجروح خطيرة، إثر استهداف خيمة داخل مخيم الوفاء في شارع مستشفى الوفاء بمحيط ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وأفاد مراسل سما بإصابة مواطنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وبحسب المراسل فقد وصل المصابان إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف المنطقة القريبة من مقر اللجنة المصرية.

وفي جنوب القطاع، ذكرت مصادر طبية أن خمسة مواطنين أُصيبوا، بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرتين، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق دريم بالاس غربي مدينة خان يونس.

وقالت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين مخيم أطياف الواقع قرب "بركس السمري" جنوب مفترق دريم بالاس غرب خان يونس، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي.

ووفقًا للمصادر ذاتها، أسفر القصف عن إصابة خمسة مواطنين، معظمهم من الأطفال، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين في مخيم أطياف غربي خان يونس.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول شهيدين و25 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ووفق الإحصائيات التي أوردتها الوزارة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 1,372 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,659 إصابة، إضافة إلى 831 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد ارتفعت إلى 73,786 شهيدًا و174,771 مصابًا.