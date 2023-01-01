الجنرال الإسرائيلي "غيورا آيلاند" : حذرت نتنياهو شخصيا قبل شهرين من هجوم السابع من اكتوبر ..

القدس المحتلة/ سما/

قال اللواء الإسرائيلي السابق "غيورا آيلاند"، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، والصديق المقرب من نتنياهو إنه حذّر رئيس الوزراء قبل نحو شهرين من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من وجود خطر أمني متزايد من قطاع غزة.

وأضاف "آيلاند" أن تحذيرات بشأن الخطر من غزة كانت قد وصلت إلى مسؤولين إسرائيليين قبل الهجوم، وذلك وفقاً لما كشفه عقب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" حول التحذيرات التي تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة هآرتس عن تحذير تلقاه نتنياهو، بحسب التقرير، من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل عشرة أيام من هجوم 7 أكتوبر، وهي المحادثة التي ينفيها مكتب نتنياهو.

وفي السياق ذاته، كشف "غيورا إيلاند" أنه حذّر نتنياهو شخصياً من خطر قادم قبل نحو شهرين من الهجوم.

وقال" إيلاند" إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آنذاك، "أهارون حاليفا"، رصد خلال صيف 2023 ارتفاعاً كبيراً في احتمال اندلاع حرب.

وأضاف أن "حاليفا" عقد اجتماعاً مع عدد من المسؤولين السابقين لعرض هذا التقييم، معتبراً أن ذلك شكّل تغييراً واضحاً في تقدير الموقف الاستخباراتي قبل هجوم 7 أكتوبر.