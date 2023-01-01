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الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 73,786 شهيداً

الإثنين 14 سبتمبر 2026 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 73,786 شهيداً



غزة /سما/

أعلنت الصحة، ارتفاع ضحايا حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,786 شهيدا، و174,771 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، إضافة إلى 25 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,372، والمصابين إلى 4,659، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

 

 

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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