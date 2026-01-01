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الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات

الإثنين 14 سبتمبر 2026 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات



وكالات /سما/

أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، مهاجمة قاعدة جوية في السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وقالوا إن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة".

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع، إن "عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة".

وذكر أن الهجوم جاء ردا على العدوان السعودي الذي يستهدف بلدنا وشعبنا ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة أيام الماضية بطائرات حربية سعودية من نوع (F15) و’تايفون’، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف".

وهدد سريع بأن "القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وأن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا".

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