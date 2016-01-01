إطلاق رواية «كوبا كافيه» للكاتب والإعلامي أحمد جمال المجايدة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026

ابو ظبي /سما/

أطلق الكاتب والإعلامي أحمد جمال المجايدة روايته الأولى بعنوان "كوبا كافيه"، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي، وسط حضور من الزملاء والمؤثرين والمهتمين بالثقافة والأدب.

وتتناول «كوبا كافيه» قصة إنسانية مؤثرة عن طيش الشباب والخيارات التي قد ترسم مسارات مختلفة للحياة، والعواقب التي يمكن أن تترتب على الانجراف وراء الرفقة السيئة والابتعاد عن القيم والفضيلة، في رسالة تؤكد أهمية اختيار الصحبة الصالحة والقرارات الواعية في مواجهة تحديات الحياة.

وتستند رواية «كوبا كافيه» إلى تجربة عاطفية عميقة تستلهم بعض جوانبها من صداقات وتجارب واقعية، وتنطلق من سؤال ظل حاضراً لدى الكاتب: كيف كانت ستصبح الحياة لو اختار الإنسان مساراً أكثر قتامة؟ ومن خلال هذا السؤال، يمزج المجايدة بين الصدق العاطفي والعمق النفسي والتجربة الحياتية، ليقدم قصة تسعى إلى ملامسة القارئ وإشراكه في التأمل في اختياراته وعلاقاته والمسارات التي يمكن أن تصنع مستقبله.

وفي قلب هذه الحياة المتخيّلة، يظهر مقهى "كوبا كافيه" بوصفه المكان الذي بدأت فيه الصداقة والضحك والأسرار، قبل أن تتكشف تدريجياً جوانب أكثر قتامة من العلاقات والاختيارات. وينجذب بطل الرواية إلى دائرة من الأصدقاء الذين يتركون أثراً عميقاً في حياته، ليجد نفسه عالقاً بين الولاء والخوف، والانتماء والتدمير الذاتي، والحقيقة والصمت.

ومع تطور الأحداث، يتحول ما بدأ كعلاقة تشبه الأخوّة إلى عالم تحكمه الخيانة، والشعور بالذنب المكبوت، وقرارات لا يمكن التراجع عنها. ومع عودة الذكريات وظهور أسرار قديمة، يواجه بطل الرواية النسخة التي كان يمكن أن يصبح عليها، ويكتشف مدى قربه من فقدان كل شيء.

وتقدم رواية «كوبا كافيه» تجربة أدبية حميمية وإنسانية تتناول الصداقة والندم والاختيارات الشخصية، وتبحث في الخط الرفيع الفاصل بين الحياة التي نعيشها، والحياة التي كان من الممكن أن تقودنا إلى طريق مختلف تماماً.

ويأتي إصدار الرواية الأولى للإعلامي أحمد جمال المجايدة امتداداً لمسيرته المهنية في المجال الإعلامي؛ إذ بدأ مسيرته في كتابة الأخبار والعمل الإعلامي قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية. ومن خلال اهتمامه بالسرد ومراقبة التفاصيل الإنسانية، يستكشف المجايدة في كتاباته موضوعات الذاكرة والوحدة والشفاء واليقظة الروحية.

ويُعد أحمد جمال المجايدة كاتباً وإعلامياً، يشغل حالياً منصب أخصائي أول في الإعلام والاتصال بجامعة زايد، وسبق له العمل أخصائي إعلام ومحرر محتوى في وزارة الموارد البشرية والتوطين. بدأ مسيرته في مجال الصحافة وكتابة الأخبار، ونُشرت أعماله الصحفية في عدد من وسائل الإعلام العربية والإنجليزية، من بينها «خليج تايمز» و«القدس العربي» و«الخليج» و«عكاظ» وغيرها، كما شارك في البرنامج الأول للمسرّعات الحكومية في دولة الإمارات عام 2016. وحصل خلال مسيرته المهنية على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها المركز الأول في مسابقة الجودة التابعة لوزارة العمل عام 2015، والمركز الثالث في جائزة الخدمات والتطبيقات الذكية لوزارة الموارد البشرية والتوطين عام 2016، إضافة إلى جائزة «المرشد المتميز» ضمن برنامج تحدي شركاء جامعة زايد عام 2023.