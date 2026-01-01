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هيئة مقاومة الجدار : ارتفاع النشاط التخطيطي لتوسعة المستوطنات في الضفة

الإثنين 14 سبتمبر 2026 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مقاومة الجدار : ارتفاع النشاط التخطيطي لتوسعة المستوطنات في الضفة



رام الله/سما/

أشارت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى ارتفاع وتيرة النشاط التخطيطي لتوسعة المستعمرات، إذ بلغت الحصيلة التراكمية في الضفة الغربية دراسة 100 مخطط استيطاني ضمت 12,300 وحدة استيطانية منذ مطلع عام 2026 وحتى 13 أيلول الجاري، يضاف إليها 53 مخططا تهدف إلى بناء 5,783 وحدة في القدس داخل حدود بلدية الاحتلال.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن شهر أيلول شهد دفعا بـ 12 مخططا سكنيا؛ منها 4 مخططات نُشرت رسميا وتضم 670 وحدة (494 للإيداع و176 لمنح المفعول)، و8 مخططات وردت في محضر جلسة لجنة التخطيط المنعقدة في 9 أيلول وتضيف 1,670 وحدة جديدة ومضافة (1,105 للإيداع و565 لمنح المفعول) تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1,761 دونما.

وتابعت أنه خصص في شهر أيلول، دراسة 749 وحدة بهدف تثبيت مواقع استعمارية كـ "عميحاي/عدي عاد" و"عين يطاف" و"معوز"، إلى جانب 464 وحدة من أجل تسوية بؤرة "حاراشا" ضمن مخطط "تلمون" الاستيطاني.

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