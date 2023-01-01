تصعيد اسرائيلي مستمر ..قصف مدفعي عنيف شمال قطاع غزة وانتشال جثامين 17 شهيداً بغزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ341 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطنين اثنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال الاحتلال محمود حسن ابوندى وهو امام مسجد بجباليا بقصف سيارة مدينة في حي تل الهوا غرب غزة.

وادى القصف أيضا إلى استشهاد عبد الرحيم أحمد حور واصابة ١٣ مواطن بجراح.

وفجر اليوم قصفت مدفعية إسرائيل بشكل عنيف غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واصيب مواطنان برصاص الاحتلال غربي البلدة اثر إطلاق نار متواصل.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار في بير النعجة شمال غزة بشكل مكثف .

وكان رصاص الاحتلال اصاب اثنين من المواطنين بينهما فتاة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأعلن الدفاع المدني بغزة انتشال رفات 17 شهيداً من تحت الأنقاض خلال يوم الاحد بينها رفات 16 بمدينة غزة وواحد من مخيم النصيرات وسط القطاع.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1369 شهيدا، إضافة إلى4627 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 831 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73783 ٧٣٧٨٣ شهيدا، و174738 مصابا.