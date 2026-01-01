الاحتلال يصيب شاباً ويحرق مركبته ويعتقل اثنين في الخليل

الخليل /سما/

شهدت عدة بلدات وقرى في محافظة الخليل، فجر اليوم الاثنين، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها إطلاق نار وإصابة شاب واعتقال مواطنين.

ففي بلدة بيت أولا غرب الخليل، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة كان يستقلها أحد الشبان، خلال مطاردته في البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وتم نقل الشاب إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، فيما أقدم جنود الاحتلال، عقب إصابته، على إحراق المركبة التي كان يستقلها.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف نعيم صبارنة، خلال اقتحام البلدة.

كما امتدت الاقتحامات إلى قرية الطبقة التابعة لبلدة دورا جنوب الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب زياد بدوي حمدان، وأجرت تفتيشاً داخله، قبل اعتقاله والعبث بمحتويات المنزل.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل استمرار عمليات المداهمة والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدات وقرى محافظة الخليل.