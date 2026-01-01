الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية وتعثر الدبلوماسية مع إرجاء اجتماع إيران ودول الخليج

القدس المحتلة / سما /

أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم، الإثنين، إسقاط مسيّرة أميركية متطورة من طراز (MQ1) في أجواء مضيق هرمز، فيما تواجه الدبلوماسية حجر عثرة مع إرجاء اجتماع بين إيران ودول الخليج.

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان في وقت متأخر من مساء الأحد، أن اجتماعا إقليميا كان مقررا عقده اليوم الإثنين تم تأجيله "حرصا على التوافق". بعدما كان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا مشاركتهم في الاجتماع لعرض اتفاق مع عُمان بشأن تنظيم مساراة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله، إن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في ​سلطنة عمان أُرجئ بناء على طلب بعض دول المنطقة في قرار اتُخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وأضاف المسؤول أن إيران ستنسق مع عمان لتحديد موعد مناسب ⁠لعقد الاجتماع.

وجاء هذا التأجيل في أعقاب قرار السعودية إغلاق خط أنابيب شرق-غرب، على الأقل في الوقت الحالي، والذي كان يمثل المسار الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط بعيدا عن مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، لا يزال ​المضيق يشكل مخاطر على نقل النفط، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، أن سفينة تعرضت لإصابة بقذيفة أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق وأجبر الطاقم على الإخلاء.

من جانبها، قالت إيران ​إن شخصا واحدا قتل وأصيب أربعة من أفراد الطاقم بجروح على متن سفينة تجارية إيرانية تعرضت للهجوم قبالة سواحلها.