  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الضفة وانخفاضه في غزة

الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الضفة وانخفاضه في غزة



غزة / سما /

أظهرت نتائج مسح دوري للجهاز المركزي للإحصاء، وُزعت نتائجه اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.09% خلال شهر آب الماضي مقارنة مع شهر تموز السابق، إذ ارتفع المؤشر في الضفة بنسبة 1.32%، وفي القدس بنسبة 0.95%، فيما سجل انخفاضا ملحوظا في قطاع غزة بنسبة 1.73%.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار عدد من السلع، أبرزها الديزل بنسبة 17.34%، والخضروات الطازجة بنسبة 10.17%، والبيض بنسبة 6.21%، والبطاطا بنسبة 5.42%، ونقل الركاب عن طريق البر بنسبة 3.40%، والدجاج الطازج بنسبة 1.99%، والغاز بنسبة 1.66%، والبنزين بنسبة 1.14%.

في المقابل، انخفضت أسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.34%، والبقول المجففة بنسبة 2.33%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.00%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.77%.

وعلى مدى 12 شهرا حتى آب 2026، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 34.25%، بواقع 58.39% في قطاع غزة، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 3.30% في القدس (J1)، وبنسبة 3.27% في باقي الضفة الغربية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (دون القدس) ارتفاعا بنسبة 1.32% خلال شهر آب 2026 مقارنة مع شهر تموز، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 19.05%، والبطاطا بنسبة 12.21%، والبيض بنسبة 11.99%، والخضروات الطازجة بنسبة 9.15%، والبنزين بنسبة 7.93%، والدجاج الطازج بنسبة 5.84%، ونقل الركاب عن طريق البر بنسبة 5.48%، والغاز بنسبة 3.53%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا بنسبة 0.95% خلال شهر آب 2026 مقارنة مع شهر تموز، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 22.73%، والديزل بنسبة 7.90%، والبنزين بنسبة 7.36%.

وفي قطاع غزة، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا بنسبة 1.73% خلال شهر آب 2026 مقارنة مع شهر تموز.

وجاء انخفاض المؤشر في القطاع نتيجة تراجع أسعار عدد من السلع، من بينها البنزين "95 إلى 93 شيقلا للتر، وسجائر "رويال" إلى 483 شيقلا لعلبة 20 سيجارة، ولحم العجل المجمد إلى 40 شيقلا للكيلوغرام، والطحين إلى 38 شيقلا لـ25 كيلوغراما، والسكر إلى 36 شيقلا للكروز (10 باكيت)، والقهوة إلى 78 شيقلا للكيلوغرام، والدجاج إلى 22 شيقلا للكيلوغرام، والعدس الحب الجاف إلى 7 شواقل للكيلوغرام، والبصل الناشف إلى 6 شواقل للكيلوغرام، وأرز بسمتي إلى 9 شواقل للكيلوغرام، وأسطوانة الغاز إلى 107 شواقل للأسطوانة سعة 12 كيلوغراما.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : مروان البرغوثي يطرح مبادرة جديدة للذهاب للانتخابات التشريعية تضم فتح والتيار الاصلاحي بقيادة دحلان

فيلم أضرار جانبية ..حين يختار الذكاء الاصطناعي الاسرائيلي الضحايا من الفلسطينيين..

"سنبقى من أجل النفط".. ترامب يكشف أخطر سيناريو أمريكي تجاه إيران

مجدداً..يديعوت : الإمارات ورطت نتنياهو في ردها حول تحذير رئيسها لنتنياهو من هجوم اكتوبر ..

الانتخابات الاسرائيلية: استطلاعات متضاربة وكتلة المعارضة تتقدم ..

حرب الانتخابات : جيش الاحتلال يستعد لتصعيد في الضفة واحتلال مخيمات جديدة

هآرتس: الحوثيون يغيّرون قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.. والسعودية أمام معضلة مصيرية

الأخبار الرئيسية

IMG_6791

بتسيلم: إسرائيل تنفذ "مشروع المحو"رصد الفلسطينيين في الضفة الغربية

تصعيد اسرائيلي مستمر ..قصف مدفعي عنيف شمال قطاع غزة وانتشال جثامين 17 شهيداً بغزة

اوروبا تسن تشريعات ضد المستوطنات: السجن 10 سنوات للتعامل التجاري معها

كوشنر: استثمرنا فشل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة للتوصل إلى اتفاق مع حماس

هآرتس: الحوثيون يغيّرون قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.. والسعودية أمام معضلة مصيرية