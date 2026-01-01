ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الضفة وانخفاضه في غزة

غزة / سما /

أظهرت نتائج مسح دوري للجهاز المركزي للإحصاء، وُزعت نتائجه اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.09% خلال شهر آب الماضي مقارنة مع شهر تموز السابق، إذ ارتفع المؤشر في الضفة بنسبة 1.32%، وفي القدس بنسبة 0.95%، فيما سجل انخفاضا ملحوظا في قطاع غزة بنسبة 1.73%.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار عدد من السلع، أبرزها الديزل بنسبة 17.34%، والخضروات الطازجة بنسبة 10.17%، والبيض بنسبة 6.21%، والبطاطا بنسبة 5.42%، ونقل الركاب عن طريق البر بنسبة 3.40%، والدجاج الطازج بنسبة 1.99%، والغاز بنسبة 1.66%، والبنزين بنسبة 1.14%.

في المقابل، انخفضت أسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.34%، والبقول المجففة بنسبة 2.33%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.00%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.77%.

وعلى مدى 12 شهرا حتى آب 2026، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 34.25%، بواقع 58.39% في قطاع غزة، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 3.30% في القدس (J1)، وبنسبة 3.27% في باقي الضفة الغربية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (دون القدس) ارتفاعا بنسبة 1.32% خلال شهر آب 2026 مقارنة مع شهر تموز، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 19.05%، والبطاطا بنسبة 12.21%، والبيض بنسبة 11.99%، والخضروات الطازجة بنسبة 9.15%، والبنزين بنسبة 7.93%، والدجاج الطازج بنسبة 5.84%، ونقل الركاب عن طريق البر بنسبة 5.48%، والغاز بنسبة 3.53%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا بنسبة 0.95% خلال شهر آب 2026 مقارنة مع شهر تموز، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 22.73%، والديزل بنسبة 7.90%، والبنزين بنسبة 7.36%.

وفي قطاع غزة، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا بنسبة 1.73% خلال شهر آب 2026 مقارنة مع شهر تموز.

وجاء انخفاض المؤشر في القطاع نتيجة تراجع أسعار عدد من السلع، من بينها البنزين "95 إلى 93 شيقلا للتر، وسجائر "رويال" إلى 483 شيقلا لعلبة 20 سيجارة، ولحم العجل المجمد إلى 40 شيقلا للكيلوغرام، والطحين إلى 38 شيقلا لـ25 كيلوغراما، والسكر إلى 36 شيقلا للكروز (10 باكيت)، والقهوة إلى 78 شيقلا للكيلوغرام، والدجاج إلى 22 شيقلا للكيلوغرام، والعدس الحب الجاف إلى 7 شواقل للكيلوغرام، والبصل الناشف إلى 6 شواقل للكيلوغرام، وأرز بسمتي إلى 9 شواقل للكيلوغرام، وأسطوانة الغاز إلى 107 شواقل للأسطوانة سعة 12 كيلوغراما.